Anticipato l’esonero di Juric: UFFICIALI le cifre dell’addio

Anticipato l’esonero di Juric: l’addio dell’allenatore della Roma sembra essere quasi scontato. Ci sono già le cifre ufficiali

La prima sconfitta dell’avventura di Juric sulla panchina della Roma è arrivata ieri. In campionato s’intende, visto che in Europa League contro l’Elfsborg era già arrivato un primo boccone amaro da mandare giù.

Un doppio errore di Zalewski e Celik ha aperto le porte a Lautaro Martinez, che ha fulminato Svilar e ha regalato tre punti pesanti a Simone Inzaghi. E la classifica piange: dieci punti in otto giornate sono un bottino misero visti gli obiettivi che si vogliono raggiungere e adesso non esiste nemmeno più il tempo per respirare: giovedì sera si torna in campo contro la Dinamo Kiev in Europa League e domenica sera c’è la trasferta a Firenze contro la squadra di Palladino, due match importanti, che possono anche decidere il futuro del tecnico croato.

Esonero Juric, la quota è bassissima

Ma Juric davvero rischia? Secondo i bookmaker sì, almeno quelli di Sisal e Snai che mettono in lavagna un possibile esonero dell’allenatore che ha preso il posto di Daniele De Rossi. Le prossime due uscite stagionali si potrebbero rivelare decisive, anche perché le cifre che vengono date a questo possibile allontanamento sono bassissime, per quelli che almeno masticano di questo tipo di notizie.

E quindi a quanto si gioca un esonero di Juric: tra l’1,85 per la Snai e 2,25 per Sisal. Sì, una quota davvero bassa che in pratica anticipa uno scossone che potrebbe arrivare da un momento all’altro sulla panchina della Roma. Ricordiamo, infine, che i Friedkin hanno ancora a libro paga Daniele De Rossi per i prossimi tre anni e il suo ritorno è molto chiacchierato, o almeno, per meglio dire, è quello che spererebbero i tifosi in caso di un nuovo ribaltone.