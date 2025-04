Pokerissimo in Serie A per la Champions: regalo UFFICIALE, cambia la classifica

Il verdetto ufficiale ridisegna le posizioni al vertice: cambia tutto per la corsa Champions. Tutti i dettagli

La grandissima vittoria ottenuta dall’Inter all’Allianz Arena grazie alla deviazione vincente di Davide Frattesi permette alla compagine di Inzaghi di guardare con maggiore ottimismo alla gara di ritorno contro il Bayern in programma a San Siro. L’1-2 in terra tedesca è stato un sunto delle qualità dei nerazzurri: tecnici, verticali, pragmatici e capaci di soffrire nei momenti topici dell’incontro da squadra vera.

La tre giorni europea – insomma – si è aperta come meglio non poteva. Impegnati nell’appassionante testa a testa contro il Napoli, i nerazzurri saranno chiamati a recuperare energie importanti per presentarsi al top della forma nella gara di ritorno. Nel frattempo, però, Thuram e compagni vogliono dare un altro strattone importante in Serie A. Il pareggio di Parma – pur nel contesto imprevedibile con il quale è maturato – è stato sostanzialmente bypassato dal pareggio del Dall’Ara tra Bologna e Napoli. Match – quest’ultimo – molto importante non solo per il campionato ma anche per un piazzamento in zona Champions League. Ed è a quest’altezza che il cammino degli uomini di Inzaghi si interseca in maniera profonda con la corsa in Serie A per un ‘posto al sole’ tra le squadre che disputeranno la prossima edizione delle Coppa dalle grandi orecchie.

Quinto posto in Champions League: l’ultimo verdetto accende la sfida

L’ultimo risultato positivo dell’Inter e il fragoroso tonfo rimediato dal Real di Carlo Ancelotti all’Emirates Stadium contro l’Arsenal hanno permesso all’Italia di accorciare sul secondo posto occupato dalla Spagna in ottica Ranking Uefa. Non si tratta di una classifica fine a sé stessa.

Le nazioni che riusciranno a conquistare i primi due posti – infatti – vedranno cinque loro squadre partecipare alla prossima edizione della Champions. Già sicura del primo posto è l’Inghilterra con i suoi 24.535 punti. La battaglia per il secondo posto, invece, è più accesa che mai. Se fino a poche settimane la Spagna sembrava essere sicura del piazzamento alle spalle dell’Inghilterra, gli ultimi risultati hanno rimescolato le carte in tavola. L’Italia si è infatti portata a 20.187 punti, riducendo le distanze dalla Spagna, seconda a 21.678 punti. Gli iberici hanno ancora quattro squadre su sette nelle competizioni europee ma, come detto, il risultato di Arsenal-Real Madrid può aprire scenari interessanti in vista dei prossimi appuntamento. Staremo a vedere cosa succederà.