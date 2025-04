Penalizzazione per il Napoli, arriva la comunicazione: classifica stravolta

Penalizzazione per il Napoli: arriva la comunicazione e la Figc potrebbe riaprire l’inchiesta sportiva che era già chiusa. La classifica della Serie A è stravolta

Terremoto in Serie A. Una penalizzazione potrebbe stravolgere le sorti di una squadra e dell’intero campionato. Sì, perché almeno stando alle informazioni che Repubblica fornisce questa mattina, ci sarebbe il rischio di una penalizzazione nella massima serie.

Un processo che era stato chiuso torna alla giustizia sportiva che, quindi, potrebbe anche riaprirlo nel caso trovasse elementi inediti e quindi da valutare nuovamente. Esattamente com’era successo con la Juventus: prima le plusvalenze erano state giudicate insieme, la procura federale potrebbe richiedere un altro processo. Si parla del Napoli, in questo caso, con l’affare Osimhen che torna nel mirino degli organi competenti.

Penalizzazione per il Napoli: nel mirino le plusvalenze per Osimhen

“Prende forma lo spettro di una penalizzazione del Napoli” mette nero su bianco questa mattina il quotidiano in edicola. “La procura della Federcalcio ha ricevuto gli atti da parte della Procura di Roma sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge gli azzurri”. “Al centro delle accuse il trasferimento di Osimhen dal Lille al Napoli per 71 milioni di euro e le plusvalenze generate nell’affare che portò al club francese il terzo portiere Karnezis e, almeno formalmente, tre ragazzi del vivaio (Manzi, Palmieri e Liguori) in cambio di 20 milioni finiti nel bilancio della società campana”.

Nell’inchiesta ci è finita anche l’operazione Manolas-Diawara con la Roma. E, l’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza ha permesso di ascoltare dagli organi competenti anche alcuni dei ragazzi coinvolti nell’operazione di mercato. C’è da capire se le loro parole hanno rivelato dei fatti determinanti che possono riaprire il processo sportivo. Insomma, un campionato già in bilico di suo che potrebbe avere anche un’altra mannaia da parte della procura federale. I tifosi del Napoli non possono di certo stare sereni dopo queste rivelazioni clamorose che sì, potrebbero stravolgere l’ultima parte di stagione.