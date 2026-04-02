Nuovo infortunio prima di Inter-Roma, ufficiale: salta il big match

Comunicato appena arrivato, gli esami strumentali arrivano come un fulmine a ciel sereno per Chivu

Mancano tre giorni al big match di Pasqua tra Inter e Roma. Una sfida fondamentale per il campionato che ha perso diversi protagonisti in casa giallorossa (Koné e Wesley gli ultimi due), ma che da oggi rappresenterà un miraggio anche per un calciatore di Cristian Chivu.

“Yann Bisseck si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni”.