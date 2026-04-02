Addio Roma: “Hanno già chiamato Ranieri”

Nuovo corteggiamento al consulente senior del club giallorosso

Calmierato almeno fino al termine dell’annata dall’intervento dei Friedkin, lo stato di alta tensione a Trigoria potrebbe presentare il conto a fine stagione. Come se non bastassero le divergenze di vedute tra Gian Piero Gasperini e Frederic Massara sul calciomercato, nelle ultime settimane sono venute alle luce anche le tensioni tra l’allenatore della Roma e Claudio Ranieri.

Dopo aver risollevato la squadra travolta dall’uragano Juric in panchina, l’ex tecnico giallorosso ha accettato il ruolo di consulente senior dei Friedkin e con queste vesti ha provato a trovare una sintesi tra il carattere focoso di Gasp e quello mite di Massara, ma su alcuni aspetti è entrato in rotta di collisione con il tecnico anche lui.

Anche se la sua permanenza nella Capitale non è stata mai messa in dubbio dalla proprietà, nelle ultime ore le voci su un possibile addio alla Roma di Ranieri sono state alimentate dalla crisi dell’Italia. In estate, Sir Claudio aveva rifiutato la panchina azzurra, ma ora sembra tornare di moda il suo nome per il post Gattuso.

“Mi è stato detto che è stata fatta una telefonata anche a Ranieri – ha detto Stefano Carina a Radio Radio Mattina – ho grande rispetto per Claudio, ma fino a ieri si diceva di ripartire dai giovani”.