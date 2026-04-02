Tra Conte, Mancini e Allegri, spunta Guardiola: il punto sul nuovo CT

Gennaro Gattuso lascerà l’incarico dopo la figuraccia in Bosnia, l’Italia ha bisogno di certezze

Fa ancora rumore la scandalosa disfatta di Zenica. Sconfitta dalla Bosnia, l’Italia ha fallito per la terza volta consecutiva la qualificazione ai Mondiali e questa volta, finalmente, a pagare il conto non sarà solamente il CT, Gennaro Gattuso.

Nelle prossime ore, infatti, su pressione dei club italiani, ma anche della politica, Gabriele Gravina si dimetterà. Il nome caldo come successore resta quello di Giovanni Malagò, ma ad incuriosire è soprattutto la scelta del nuovo allenatore.

In cima alla lista, ci sono due cavalli di ritorno come Roberto Mancini, in ottimi rapporti con l’ex presidente del CONI, e Antonio Conte, ma c’è chi intravede anche in Massimiliano Allegri il profilo ideale per rilanciare gli azzurri.

La Gazzetta dello Sport lancia poi anche quella che ad oggi sembra solamente una suggestione: Pep Guardiola. “Lascerà il City, non ha problemi di soldi, potrebbe tentare la grande scommessa con l’aiuto economico degli sponsor. Mai possibile?”. Si legge sulla rosea.