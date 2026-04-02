Offerta folle a Dybala: quadriennale e niente Boca

L’ultimo aggiornamento sul futuro dell’attaccante argentino è davvero esplosiva

Alle prese con il recupero dall’operazione al menisco, Paulo Dybala spera di tornare in campo per la sfida di fine aprile contro il Bologna, lasciandosi anche qualche piccolo margine per la sfida del 18 aprile con l’Atalanta.

In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, l’attaccante argentino è consapevole di vivere molto probabilmente le ultime settimane in giallorosso e vuole provare a chiudere in bellezza questa avventura tormentata dagli infortuni.

Per quanto riguarda il futuro, l’ipotesi rinnovo è sempre più remota, ma il Boca Juniors non deve commettere l’errore di sentirsi già vittorioso nella corsa alla Joya. Oltre alle indiscrezioni dei giorni scorsi sul Galatasaray, nelle ultime ore è emerso un prepotente ritorno di fiamma rossonero.

Secondo Cesar Luis Merlo, infatti, il Flamengo è concretamente interessata a Dybala e avrebbe già avuto contatti formali con l’entourage del 21 giallorosso. “Secondo fonti vicine alla trattativa – si legge su Uol Esporte – il Fla sta valutando di avanzare nella trattativa, presentando un’offerta di contratto quadriennale”.

Se tali indiscrezioni dovessero trasformarsi in realtà, da una parte ci sarà la potenza economica del Flamengo, decisamente maggiore rispetto a quella del Boca, dall’altro ci sarà la voglia di tornare in patria di Oriana Sabatini. Chissà cosa avrà la meglio.