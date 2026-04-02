Salta la firma bianconera: arriva al posto di Wesley

Continuano le indiscrezioni di calciomercato legate all’esterno brasiliano della Roma

Fermo ai box almeno per tre-quattro settimane, Wesley durante Brasile-Francia ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Una tegola pesantissima per la Roma in visto della sfida contro l’Inter e del rush decisivo per la corsa Champions.

Miglior acquisto estivo del club giallorosso, l’ex Flamengo è stato pagato 25 milioni più 5 di bonus e in pochi mesi ha subito giustificato la spesa fatta dai giallorossi. Le sue prestazioni, impreziosite da 4 gol e 2 assist, non sono passate inosservate e l’esterno è finito sul taccuino di diversi club europei.

Dopo aver battuto la concorrenza della Juventus la scorsa estate, ora la Roma dovrà provare a resistere alle sirene estere, provenienti soprattutto dalla Premier League. Arsenal, Liverpool, Manchester City, Newcastle e Tottenham sono sulle tracce del calciatore, che piace anche al Real Madrid.

La Roma, dal canto suo, non sembra orientata a prendere in considerazione una cessione di Wesley, se non a cifre irrinunciabili, dai 60 milioni in su. Un prezzo molto elevato che ha portato club come Gunners e Citizens a riprendere in mano anche altri dossier.

Uno di questi, secondo Football Insider, conduce al nome di Tino Livramento. Il 23enne londinese ha sin qui rifiutato le proposte di rinnovo del Newcastle e il suo costo dovrebbe aggirarsi sui 60 milioni di euro. Ironia della sorte, in caso di cessione del suo esterno, i Magpies potrebbero affondare in maniera decisa proprio su Wesley.