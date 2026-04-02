Italia, dimissioni ufficiali di Gravina: la data delle elezioni

Dopo il disastro in Bosnia, l’ormai ex presidente ha abbandonato la carica di presidente

La notizia era nota ormai da ieri, ma ora ha assunto i crismi dell’ufficialità: Gabriele Gravina ha rassegnato le dimissioni da presidente della FIGC. Ora, in attesa delle elezioni, la carica verrà affidata ad un interregno. Ecco il comunicato:

“A inizio lavori, Gravina ha informato i massimi rappresentanti della Lega Calcio Serie A Ezio Maria Simonelli, della Lega B Paolo Bedin, della Lega Pro Matteo Marani, della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, dell’AssociazioneItaliana Calciatori Umberto Calcagno e dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio Renzo Ulivieri, di aver rassegnato le dimissioni dall’incarico affidatogli nel febbraio 2025 e di aver provveduto ad indire l’Assemblea Straordinaria Elettiva della FIGC per il prossimo 22 giugno a Roma”.