Addio Pellegrini con lo scambio: nero su bianco improvviso

Addio Pellegrini con lo scambio: il futuro del capitano della Roma è in bilico. E c’è anche il sorpasso in Serie A. Ecco lo scenario

Il derby per cambiare il corso della stagione. Di nuovo. Così com’è successo a gennaio. Sì, ci sono pochi dubbi: in quel momento l’addio sembrava a un passo ma poi la stracittadina ha stravolto tutto. E chissà, magari si potrebbe ripetere domenica sera. Ma senza urlarlo troppo, c’è un po’ di scaramanzia.

Parliamo ovviamente di Lorenzo Pellegrini, il personaggio della settimana visto che tutti i quotidiani in edicola questa mattina gli dedicano un pezzo. Lo fa anche Leggo che, però, entra anche nel dettaglio di quello che potrebbe essere il futuro del calciatore della Roma. In bilico, come sappiamo, visto che ha un contratto in scadenza nel 2026 e per il quale non sono mai iniziati i colloqui per il rinnovo, e visto che, senza dubbio, non è che abbia fatto benissimo nel corso di questa annata. Valutazioni in corso, in poche parole.

Calciomercato Roma: sorpasso Milan per Pellegrini

Sulla situazione del capitano della Roma hanno acceso i riflettori sia l’Inter che il Napoli. Pellegrini piace a Inzaghi e a Conte per le sue caratteristiche tecniche e i due club, dopo averlo messo nei propri radar nello scorso mese di gennaio, potrebbero tornare all’assalto la prossima estate. Ma nelle ultime ore, si legge sul giornale citato prima, sarebbe salita in maniera prepotente la possibilità di un’altra destinazione, sempre in Italia. Sempre a Milano.

Il Milan, ovvio, che potrebbe anche prenderlo accettando lo scambio, definitivo, con Saelemaekers, il centrocampista belga del quale vi abbiamo parlato prima. Insomma, una situazione da tenere in seria considerazione per l’estate prossima con un futuro che a quanto pare è assai incerto, molto più incerto del solito. Vedremo.