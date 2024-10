Dal Real alla Juve: l’annuncio UFFICIALE fa esplodere i social

Dal Real Madrid alla Juventus. Ufficiale anche. Così, pare, almeno, dal profilo X della società bianconera, quello che pubblica le notizie in inglese.

Arda Guler è ufficialmente un giocatore della squadra di Thiago Motta. “Benvenuto nella famiglia bianconera”. Questo si legge come post, accompagnato dalla foto del giocatore turco in aeroporto. La notizia è esplosa proprio nel momento in cui il tecnico, in attesa della gara di domani contro lo Stoccarda in Champions League, aveva finito di parlare con i cronisti in conferenza stampa. Immediatamente l’annuncio ha fatto il giro del mondo. Ma poco dopo si è scoperto che si trattava di qualcosa che non poteva essere per diversi motivi.

Il primo, quello più logico, è questo: in questo momento il calciomercato è chiuso e quindi non ci sono possibilità di chiudere accordi con altri calciatori che appartengono ad altri club. Il secondo, altrettanto ovvio, è che il Real Madrid mai e poi si sarebbe privato, nonostante non stia giocando con continuità, del profilo del giocatore turco.

Dal Real Madrid alla Juve: hackerato l’account bianconero

E poi c’è anche un terzo: dopo pochi minuti sempre l’account in questione ha pubblicato delle notizie che riguardano il Fenerbahce. Quindi è evidente che il profilo della Juventus sia stato preso da degli hacker che hanno giocato un brutto scherzo. Sì, perché leggendo qualche commento qualcuno ci ha creduto, non pensando minimante che si potesse trattare di una violazione vera e propria e di un reato perseguibile per legge.

Il giallo è risolto, in poche parole, anche se nel momento in cui andiamo online quel post è ancora presente. Qui noi pubblichiamo lo screen che abbiamo fatto, così come moltissime persone sicuramente hanno fatto per immortalare il momento. E magari anche tirarlo fuori un giorno, chissà (nel calciomercato può davvero succedere di tutto) qualora questa operazione – non esiste, ovvio, al momento, nessuna trattativa – potesse andare in porto nel corso dei prossimi anni.