Tripla assenza ufficiale prima della Roma: non sono partiti con il resto della squadra. Ecco il report medico del club

Domani non ci saranno. Ufficialmente. Visto che il club non li ha inclusi nella lista dei convocati in vista del match europeo in programma, appunto, così come quello della Roma, nella giornata di giovedì. No, purtroppo non parliamo del Brighton, che comunque un poco di problemucci ce li ha, ma della Fiorentina, che giocherà in Conference League.

E dopo il match di domani, la squadra di Italiano è attesa dalla gara contro la Roma di domenica pomeriggio. Due squadre che puntano ad un posto nella prossima Champions League – sì, anche la Fiorentina ci spera ancora – e che cercheranno di dare il massimo da qui alla fine della stagione. Ma andiamo a leggere insieme il report medico del club in vista, appunto, del match di domani contro il Maccabi che verrà giocato a campo neutro.

Tripla assenza ufficiale per Italiano, la nota

Alla fine della lista dei convocati la società toscana ha scritto questo. “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Kouame è stato sottoposto nella mattinata di oggi ai controlli ematici previsti dall’istituto delle Malattie Infettive. In caso di esito positivo inizierà l’iter per ottenere, nei prossimi giorni, l’idoneità agonistica necessaria a riprendere la regolare attività in gruppo. Il calciatore Martinez Quarta ha ripreso ad allenarsi in gruppo nella giornata di lunedì e rimarrà a Firenze per prepararsi in vista dei prossimi impegni. Il calciatore Arthur Melo, infine, ha iniziato a lavorare sul campo nella mattinata di oggi a seguito del trauma contusivo-distorsivo riportato durante la gara di campionato contro il Torino. Anche lui rimane a Firenze per ultimare il percorso riabilitativo stabilito”.

Insomma, in vista della gara di domenica contro la truppa di Daniele De Rossi sicuramente Kouame non ci sarà, visto che anche se dovesse ottenere in breve tempo il certificato per l’idoneità agonistica non sarebbe nelle migliori condizioni fisiche. Gli altri invece ci potrebbero essere, sicuro Martinez Quarta.