Calciomercato Roma, nuovo tormentone Lukaku: il messaggio social

Calciomercato Roma. Ancora non è partita la campagna acquisti che già è partito il primo tormentone pre-estivo. E ancora una volta il protagonista è Romelu Lukaku.

Empoli, e l’Empoli, chiuderanno la stagione della Roma. Una partita non facile che assume anche una grande valenza soprattutto per l’Empoli che con una vittoria sarebbe sicura della permanenza in Serie A. Discorso diverso per la Roma, sicura del sesto posto e che deve aspettare i risultati dell’Atalanta tra Europa League e campionato per capire se si qualificherà per la prossima Champions League. Non proprio una quisquilia, soprattutto in ambito di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi è attesa da un profondo cambiamento. Dopo l’esonero di José Mourinho e l’approdo a Trigoria dell’ex Capitan Futuro, ora è la volta di chi dovrà prendere il posto di Tiago Pinto. Ad ulteriore conferma dell’arrivo in casa giallorossa di Florent Ghisolfi vi sono le parole del presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere.

Ghisolfi-De Rossi dovranno iniziare a costruire le basi della Roma di domani. La porzione di stagione di De Rossi, senza dubbio positiva, ha però mostrato gli evidenti limiti della rosa giallorossa. Il vistoso calo delle ultime settimane è dovuto anche, e soprattutto, alla mancanza, in alcuni specifici ruoli, di alternative che non facessero rimpiangere troppo i titolari.

Calciomercato Roma. E l’attacco?

L’attacco della Roma, meglio ancora il destino dei due attaccanti principi dei giallorossi, ovvero Romelu Lukaku e Paulo Dybala, è argomento di assoluta priorità, dal momento che nessuno dei due è certo di rimanere. Anzi.

Nelle ultime ore Lukaku ha postato due storie sul suo profilo Instagram. Storie diverse ma che sembrano lanciare il medesimo messaggio: il grande desiderio di rimanere alla Roma. Così si spiega la prima storia con un Lukaku sorridente e maglietta giallorossa addosso, così come la seconda dove il belga lancia una frase dove il tema dell’amore è quanto mai evidente:

“Alcune persone ti amano. Alcune persone amano stare con te. Alcuni amano quello che puoi fare per loro. Comprendi la differenza“. Amore per Roma e per la Roma. La volontà di restare in giallorosso anche se sa bene che trattasi di un’ipotesi remotissima. La Roma, infatti, difficilmente verserà al Chelsea i 43 milioni di euro pattuiti per il suo riscatto, nemmeno con la qualificazione in Champions League.

Lukaku l’ha fatto di nuovo: una frase criptica social, un messaggio non chiaro al 100%.

L’attaccante belga ritornerà a Londra e valuterà con i Blues il suo futuro. Solo in caso di ulteriore prestito potrebbero riaprirsi degli spiragli per una conferma in giallorosso, che a quanto pare farebbe felice l’attaccante. Comunque un punto di partenza.