UEFA SIVIGLIA-ROMA A CAMPO NEUTRO – Quello che sta accadendo in tutto il mondo, con oltre 120mila contagiati di coronavirus in tutto il nostro pianeta fa si che non è sicuramente un buon periodo. Se, ripetiamo, ovunque la situazione è allarmante, ma soprattutto è ‘pandemica‘ per stessa dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ieri sera abbiamo assistito a delle scene davvero raccapriccianti.

La UEFA rimane in silenzio, ma si gioca!

In Europa vengono sospesi tutti gli eventi FIBA, l’Eurolega, in America la NBA ha deciso di sospendere il campionato dopo aver trovato un giocatore positivo.

Il mondo dei Social, giustamente, è infervorito e si scaglia contro una sola organizzazione: la UEFA. Non c’è un solo post che arrivi dall’organizzazione europea, un solo tweet, una sola parola per tutto quello che sta accadendo. Le quattro partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League di questa settimanasi sono disputate, e l’andata degli ottavi di questa sera di Europa League si disputerà regolarmente, ad eccezion fatta per Inter-Getafe e Siviglia-Roma (tra poco ne parleremo).

Irresponsabilità tifosi. A Liverpool e Parigi…

Tornando a quello che è accaduto ieri, dall’Inghilterra, dove ad Anfield c’erano 54.000 spettatori, tra inglesi e spagnoli provenienti da Madrid a fare il tifo per l’Atletico, alla Francia, dove, nonostante le porte del Parco dei Principi erano chiuse, all’esterno dello Stadio moltissimi tifosi del PSG ad incitare la propria squadra. Ma tutto questo non è bastato, perché alcuni giocatori dello stesso club transalpino sono andati poi a festeggiare in strada abbracciando alcuni supporters, dopo il passaggio del turno contro il Borussia Dortmund.

Richiesta shock dalla UEFA

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la UEFA avrebbe addirittura chiesto a Roma e Inter di autoescludersi dalla competizione, ipotesi prontamente rispedita al mittente, con i club italiani che puntano sulla sospensione dei tornei. La UEFA, per il momento, non ha intenzione di fermarsi e si fa largo la possibilità che Siviglia-Roma e Inter-Getafe possano giocarsi in gara secca giovedì 19 marzo, a porte chiuse e in campo neutro.

Intanto è notizia di poco fa che la Roma sospende tutti gli allenamenti e riprenderà ad allenarsi lunedì 16 marzo alle ore 11.

