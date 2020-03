CALCIOMERCATO ROMA GARAY VALENCIA – L’arrivo nell’estate scorsa di Cetin e quello di Ibanez nell’ultima sessione invernale di calciomercato ha portato la rosa di Paulo Fonseca ad avere molte alternative per il centro della difesa. Lo stesso tecnico portoghese a giugno potrebbe trovarsi in difficoltà per le scelte, in attesa di capire quale sarà il futuro di Chris Smalling, sempre più lontano dalla capitale. Potrebbe concludersi, invece, l’esperienza giallorossa di Juan Jesus e Fazio.

Calciomercato Roma, idea Garay

Secondo quanto riportato dall’edizione del ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo Gianluca Petrachi sta pensando a rinforzare la difesa della Roma, e l’ultima idea è quella di Ezequiel Garay. Il centrale argentino di proprietà del Valencia sta affrontando una delle sue stagioni più difficili. Dopo la rottura del crociato, ha ricevuto la notizia della positività al corona virus. Porterebbe comunque la sua grande esperienza e potrebbe essere un obiettivo il difensore classe ’86.

Roma, Castrovilli e Bonaventura piste calde

Il noto quotidiano sportivo riporta anche come i rinforzi potrebbero arrivare anche nelle altre zone del campo, soprattutto a centrocampo, dove le piste più calde sono quelle che portano a Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura. Se per il primo, centrocampista classe ’97 della Fiorentina, servirà un esborso economico importante, per il secondo, non ne servirà nessuno, visto il contratto in scadenza al termine della stagione con il Milan.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!