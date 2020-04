CORONAVIRUS RIPRESA SERIE A – Nel tardo pomeriggio di oggi è apparso sul sito ufficiale della Lega di Serie A un comunicato con l’aggiornamento per quanto riguarda la possibile ripartenza del massimo campionato italiano di calcio.

Ripresa Serie A, le ultime

L’Assemblea di Lega, con partecipazione di tutte le 20 società di A in video conferenza non ha stabilito una data precisa per l’eventuare proseguo del campionato, tantomeno un limite massimo oltre il quale non si potrà andare. “In riunione è stata rappresentata la posizione emersa dal tavolo di lavoro tra UEFA, ECA e Leghe Europee svoltosi ieri – si legge nela nota -. Riguardo alla possibile disputa delle restanti partite di Serie A TIM e di Coppa Italia, la Lega Serie A considererà la ripresa dell’attività sportiva quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, attenendosi, come ha sempre fatto, ai decreti del Governo e tenendo in primaria considerazione la tutela della salute degli atleti e di tutte le persone coinvolte”.

Scenari ripresa campionato incerti

“Nell’affrontare i diversi scenari, che restano tuttora incerti, la Lega Serie A, con la partecipazione dei rappresentanti delle Società, proseguirà nei prossimi giorni, attraverso i tavoli di lavoro già costituiti, ad analizzare l’impatto e le conseguenze del Covid-19 a livello medico, economico, normativo, sportivo e di risk assessment per i Club e la stessa Lega Serie A”.

La nota chiude con una bella iniziativa legata al contributo delle Società a supporto delle strutture ospedaliere, dei Medici, degli Infermieri e di tutto il Personale ospedaliero, ogni giorno in prima linea in questa sfida contro il coronavirus (attiva da oggi –> http://www.legaseriea.it/it/weareoneteam).

