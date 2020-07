CALCIOMERCATO ROMA INTERESSE PER BARD DEL LIONE – Estate importante soprattutto dal punto di vista delle cessioni per la Roma che dovrà cercare di risanare il più possibile il grande passivo in bilancio. Per questo partiranno sicuramente alcuni pezzi pregiati della rosa capitolina, su tutti Justin Kluivert e Cengiz Under, oltre a giocatori che in questo momento non hanno molto spazio e gravano sui bilanci con ingaggi pesanti (vedi Fazio, Pastore, Perotti e Juan Jesus). Ma se per i primi gli estimatori non mancano, per quest’ultimi non è semplice piazzarli, tra offerte che latitano e stessi calciatori che non gradiscono le destinazioni proposte.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, il Leeds di Bielsa pensa a Florenzi: i dettagli

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma, pretendente a sorpresa in Serie A per Schick

Calciomercato Roma, le ultime

Intanto, continua a monitorare il mercato in entrata la Roma, che ad oggi non ha più ufficialmente un direttore sportivo, dopo l’allontanamento di Gianluca Petrachi. Tutto viene gestito dal CEO Guido Fienga, che viene aiutato dal collaboratore (e braccio destro di Pallotta) Franco Baldini e dal dirigente Morgan De Sanctis.

LEGGI ANCHE Calciomercato Roma: Kluivert, Under e Olsen possono finire in Premier League

Roma sul giovane Bard

Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica ‘Tele Radio Stereo’, i giallorossi sarebbero interessati al giovane laterale sinistro del Liove, Melvin Bard, classe 2000. Su di lui c’è anche il Bayern Monaco, che su quella corsia ha un fenomeno come Alphonso Davies, anch’egli del 2000. Il giovane calciatore francese ha disputato una sola partita ufficiale con la prima squadra del Lione, cresciuto proprio nel settore giovanile del club, oltre a 6 apparizioni in UEFA Youth League.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!