Calciomercato Roma, è caccia all’erede di Dzeko: la lista per gennaio | VIDEO

Calciomercato Roma, è caccia all’erede di Dzeko. La partita di oggi contro lo Spezia sarà decisiva anche per il futuro dell’attacco giallorosso. Un’eventuale nuova brutta figura potrebbe costringere la società a esonerare l’allenatore Paulo Fonseca, finora confermato anche per volere del nuovo general manager Tiago Pinto. Ma se tutto andrà per il verso giusto e Fonseca incasserà ancora una volta la fiducia, a quel punto ci sarà da piazzare Dzeko separato in casa con l’attuale tecnico. Ecco la lista dei possibili sostituti.

GUARDA IL VIDEO!