La Juventus ci dà un taglio, accordo fragoroso: ribaltone Roma

Calciomercato Roma, gli intrecci con la Juventus non sono finiti qui. Le porte legate ad una sua possibile uscita sono ormai spalancate. Ecco cosa sta succedendo.

Preziosissima. La vittoria di Udine fa volare ancora più in alto la Roma di Daniele De Rossi. Oltre a tenere il passo del Bologna, i giallorossi possono mantenere a debita distanza l’Atalanta, continuando il proprio percorso di crescita che ormai da mesi sta cominciando a dare frutti virtuosi.

L’ennesima prestazione superlativa di Mile Svilar ha consentito a Dybala e compagni di restare in panchina. Cristante ha poi fatto il resto. Il riferimento a Svilar, però, ci permette di approfondire un altro argomento che, volente o nolente, calamiterà in lungo e in largo l’attenzione degli uomini mercato giallorossi. Tra i temi che sarà chiamato ad affrontare il nuovo DS, infatti, non è affatto da trascurare la questione relativa al nuovo portiere. Con l’addio di Rui Patricio ormai certo, la Roma ha cominciato già da tempo a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. Sotto questo punto di vista le mosse dei capitolini potrebbero incrociarsi in maniera profonda con quelle della Juventus.

Calciomercato Roma, blitz della Juventus per Di Gregorio: la situazione

Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, infatti, la Juventus avrebbe praticamente raggiunto un accordo di massima con l’entourage di Michele Di Gregorio. Per l’estremo difensore del Monza, per il quale Giuntoli ha avuto un summit con Galliani nelle scorse ore, è pronto un contratto da due milioni di euro annui più bonus fino al 2029. Nella trattativa potrebbe anche essere incluso il cartellino di Mattia Perin, praticamente chiuso da Szczesny anche in questa stagione.

A lungo nei radar della Roma, che però non ha mai affondato il colpo anche per via della valutazione che ne ha fatto il Monza, Di Gregorio sembrerebbe dunque aver imboccato la strada per Torino. Da tempo inseguito anche dall’Inter, il portiere del Monza avrebbe quindi raggiunto un accordo di massima con la Juventus, disposta a chiudere in tempi relativamente brevi la trattativa.