Ecco il centrocampista goleador: incubo Roma per il Milan | ASRL

Stravinta in Europa League, la sfida tra Roma e Milan è destinata ad infiammare anche il calciomercato estivo

Archiviata la doppia sfida allo stadio olimpico contro Bayer Leverkusen e Juventus, la Roma si prepara ad affrontare due trasferte difficilissime in casa dei tedeschi e la semifinale di ritorno di Europa League e in casa dell’Atalanta. Sfide decisive anche per capire se la squadra giallorossa riuscirà a tornare in Champions League la prossima stagione. Un obiettivo fondamentale per poter pianificare al meglio il calcio mercato e costruire una rosa più forte rispetto a quella attuale.

Un traguardo che è stato già raggiunto da diverse settimane dal Milan. La duplice vittoria nei quarti di finale di Europa League ha dimostrato che il divario tra le due squadre non è poi così grande, ma per colmare il gap di questi anni dai rossoneri, la nuova dirigenza giallorossa dovrà operare in maniera oculata e importante durante la prossima finestra di trasferimenti, magari andando anche a disturbare le manovre del club meneghino.

Calciomercato Roma, sfida al Milan a centrocampo

Nel corso di questa settimana, Dan e Ryan Friedkin annunceranno il nome dell’erede di Tiago Pinto, a cui verranno affidati compiti ben precisi per l’allestimento della Roma 2024/25. Una delle line guida sarà quella di prediligere gli acquisti a titolo definitivo ai prestiti, andando a scommettere anche su qualche giovane, come successo già lo scorso gennaio con Tommaso Baldanzi. Oltre a giocatori già acclamati, i capitolini setacceranno l’Europa e il Sudamerica per trovare prospetti interessanti, senza trascurare i campionati cadetti.

A tal proposito, c’è un giocatore di Serie B che è stato monitorato con attenzione, sia dal Milan che dalla Roma. Accomunate dalla nazionalità statunitense della proprietà, le due società secondo quanto appreso da Asromalive.it hanno fatto seguire in più di un’occasione Gianluca Busio. Il 21enne è stato uno dei grandi protagonisti della splendida cavalcata del Venezia che potrebbe concludersi ancora con la promozione diretta in Serie A all’ultima giornata di campionato. Con 7 gol e 4 assist stagionali, l’ex Kansas City ha finalmente giustificato i 6 milioni di euro spesi dai lagunari nell’estate del 2021. In scadenza a giugno 2025, in caso di mancato rinnovo Busio potrebbe rappresentare un’occasione a buon mercato per ringiovanire con qualità la mediana.