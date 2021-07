Calciomercato Roma, UFFICIALE: ecco il secondo colpo

Il general manager giallorosso annuncia un nuovo acquisto sul calciomercato. Ecco il rinforzo per la Roma e per Mourinho.

Dopo Rui Patricio è in arrivo un nuovo rinforzo per José Mourinho. Non si tratta di Granit Xhaka, per il quale la Roma sta cercando di trovare l’intesa con i Gunners, anche se non è facile. Il centrocampista svizzero vuole soltanto il club giallorosso, ma per far sì che questo matrimonio si possa fare, il club inglese chiede ancora un altro sforzo da parte della società capitolina, che però ancora non è arrivato. Intanto Tiago Pinto ufficializza in sostanza un altro nuovo rinforzo, questa volta in difesa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, addio Kluivert | Cambiano le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Pinto scatenato | Bomba da 35 milioni

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ufficializza l’arrivo

Il gm giallorosso in uscita dal Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria ha praticamente dato per fatto l’arrivo di Matias Vina dal Palmeiras: “Arriva Vina“, ha detto ai tifosi presenti. Tante le domande dei supporters giallorossi, dall’acquisto di Mauro Icardi al ritorno di Francesco Totti, fino a Xhaka. La risposta su quest’ultimi due è stata ‘vediamo‘, segnale che la Roma ci sta lavorando, ma non è così definito come l’arrivo dell’esterno sinistro uruguaiano.