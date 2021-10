La sosta per le partite delle nazionali di qualificazione ai Mondiali del 2022 è ormai in archivio e ci si avvicina velocemente al weekend di Serie A. Che tornerà col botto visto che la Roma affronterà a Torino la Juventus in una partita importante per capire le reali ambizioni della squadra di Mourinho. Una sfida che si ripeterà anche in sede di calciomercato a gennaio.

GUARDA IL VIDEO!