Calciomercato Roma, inserimento Pinto per il bomber | Asta in Serie A

Calciomercato Roma, anche i capitolini sono interessati al centravanti militante in Liga e attualmente seguito da numerosi club italiani ed inglesi.

I capitolini dovranno necessariamente intervenire sul mercato nella campagna acquisti invernale. Le quattro sconfitte rimediate fin qui in campionato e la gestione di diversi elementi da parte di Mourinho hanno lasciato intendere come i giallorossi manchino ancora di diversi elementi qualitativi per poter competere con gli altri top team della Serie A.

Pur notando un atteggiamento diverso e di maggiore convinzione soprattutto nei big match, la piazza sembra essere ben consapevole del gap rispetto alle altre rose. Quest’ultimo è legato principalmente alla quantità e alla qualità dei cambi, al giorno d’oggi fondamentali in un calcio pregno di impegni e, soprattutto, nell’era delle cinque sostituzioni.

Sappiamo bene come il reparto in cui si cercherà di apportare diverse migliorie è quello del centrocampo ma occhio anche alla regione offensiva. A inizio stagione, il pacchetto di attaccanti capitolini lasciava intendere come dalla trequarti in su la rosa fosse pressoché al completo. Se si pensa, però, alle reiterate esclusioni di Mayoral, all’involuzione palese di Mkhitaryan e alla poca incisività di Shomurodov nell’ultimo mese e mezzo, è facile comprendere il perché Pinto possa decidere di fare qualche valutazione anche in questo reparto.

Calciomercato Roma, asta in Serie A per Luka Jovic

Nonostante i 17 gol timbrati nello scorso campionato sotto l’egida di Fonseca, il su citato Mayoral è stato totalmente ignorato da José Mourinho sin dal suo arrivo. Il numero 21 non convince in nessun modo lo Special One che ha lasciato intendere a più riprese di attendersi un rinforzo volto a garantire valida alternativa o coesistenza a Tammy Abraham.

Stando a quanto appreso da Mundo Deportivo, la Roma potrebbe inserirsi nella corsa per Luka Jovic, centravanti ex Eintracht Francoforte che ha fin qui avuto da Ancelotti la stessa considerazione di Mayoral da parte del portoghese. Il nazionale serbo ha accumulato meno di novanta minuti di gioco fino a questo momento e una sua cessione appare ora tutt’altro che remota.

Il suo nome è monitorato da numerosi club europei, dall’Arsenal alla Fiorentina, passando per Liverpool e Milan. Oltre che alle due inglesi e ai club di Firenze e Milano, Jovic piace molto anche all’Inter e alla stessa Roma che, stando a quanto riportato dalla su citata fonte, potrebbe inserirsi nella corsa e garantire a “Mou” un’alternativa più funzionale.