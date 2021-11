Arbitro Venezia-Roma, c’è una prima volta dopo il disastro Maresca

Venezia-Roma, arbitra Aureliano, che toccherà la 21esima presenza in Serie A. Ecco invece chi è stato designato al Var

Domenica nel lunch match la Roma di José Mourinho sarà impegnata sul campo del Venezia di Zanetti. Una gara che, solamente sulla carta, appare semplice. Ma visto l’impegno di domani in Conference League, e il fatto che lo Special One ormai abbia deciso di non fare turnover, alza sicuramente le difficoltà della sfida in laguna.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi comunque, per quanto riguarda soprattutto le direzioni di gara che hanno sicuramente indirizzato alcune partite della Roma fino a questo momento, c’era sicuramente molta curiosità nel capire chi sarebbe stato designato per la sfida contro il Venezia. La scelta è ricaduta su Aureliano della sezione di Bologna, che con quella di domenica toccherà la presenza numero 21 in Serie A.

Venezia-Roma, arbitra Aureliano

Sarà la prima volta che Aureliano dirigerà la Roma. Prima d’ora solamente un precedente con la squadra giallorossa, ma era al Var in un Roma-Napoli. In questo fine settimana sarà coadiuvato da Bottegoni e Fiore come assistenti e da Serra che sarà il quarto uomo. Fabbri invece sarà il responsabile della sala Var coadiuvato da Preti.