Calciomercato Roma, guerra totale | Fa tutto Mendes: asta da sogno

Calciomercato Roma, intrigo internazionale sotto l’egida di Jorge Mendes: maxi asta per piazzare il super colpo.

Le prossime sessioni di calciomercato della Roma non possono non passare da un mix di gioventù ed esperienza, in grado non solo di mettere basi importanti per avvicinare i giallorossi ai top club europei, ma anche per portare avanti quella politica sostenibile di cui i Friedkin si sono fatti grandi sostenitori.

Tutto questo, chiaramente, non può non passare dall’acquisto di calciatori talentuosi, giovani, futuribili ma in grado di incidere anche nel presente, e possibilmente dai costi relativamente contenuti, sia in termini di ingaggio che di cartellino. Non sorprende, ad esempio, che anche i capitolini, così come il Milan, da tempo siano sulle tracce di Fabio Carvalho, trequartista del Fulham, in grado di agire all’occorrenza anche come ala offensiva (a riferirlo era stata la redazione di seriebnews.com). Portoghese classe ‘2002, ma con passaporto inglese, Carvalho nelle prime 7 giornate ha messo a referto ben 3 reti, dispensando anche un assist: prestazioni che di certo non sono passate inosservate, suscitando le attenzioni di molti addetti ai lavori.

Calciomercato Roma, “intrigo” Fabio Carvalho | Barça e Liverpool fiutano il colpo

Le indiscrezioni rilanciate dal “Mundo Deportivo” e dal “Daily Mail“, però, non fanno ben sperare in vista di una positiva chiusura dell’affare per i due club italiani. Infatti, avrebbero messo gli occhi sul talentuoso lusitano, “corteggiato” da Jorge Mendes, che starebbe portando avanti i dialoghi per averne la procura. Con l’agente, tra gli altri, di Mou e di Cr7, chiaramente il ventaglio di opportunità per Carvalho aumenterebbero esponenzialmente: sia il Liverpool, che il Barcellona, avrebbero cominciato a monitorare la situazione, e sarebbero pronti a darsi battaglia.