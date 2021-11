Calciomercato Roma, assist Mou | Pazienza finita: doppio addio a gennaio

Calciomercato Roma, le indiscrezioni che trapelano dalla Spagna “autorizzano” a pensare ad un doppio assalto imminente.

A gennaio non saranno possibili grandi investimenti, ragion per cui si cercherà di capitalizzare quelle occasioni che via via si presenteranno, magari sfruttando i rapporti non integerrimi tra alcuni calciatori e l’ambiente di appartenenza.

Del resto, anche la stessa Roma ha nel proprio organico pedine considerate non indispensabili, eufemisticamente parlando, da José Mourinho, il quale ha chiesto dei rinforzi in grado di innalzare anche il tasso d’esperienza, oltre che quello tecnico, della propria rosa. Ecco perché i giallorossi hanno avviato dei contatti con il Real Madrid, per capire la disponibilità delle Merengues a lasciar partire alcuni calciatori di cui lo stesso Ancelotti farebbe volentieri a meno.

Calciomercato Roma, epurazione Ancelotti: pronto il doppio assalto in casa Real

Secondo quanto riportato dal “Mundo Depurtivo“, a lasciare il Real già nel mercato di gennaio potrebbero essere in 8: oltre ai vari Isco, Vallejo, Bale, Hazard, Jovic e Mariano, anche Nacho e Dani Ceballos sarebbero finiti sulla “lista nera”. E proprio questi ultimi due profili interesserebbero alla Roma, per puntellare il proprio reparto arretrato: il più fattibile sembra essere, però, Nacho, finito ormai nel dimenticatoio, dopo aver perso la titolarità in seguito al recupero dei vari “big”. I giallorossi meditano di piazzare l’affondo decisivo, valutando al contempo anche l’evolversi della situazione Ceballos, per il quale, però, sembra essere il Betis Siviglia il club maggiormente interessato. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.