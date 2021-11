Roma-Inter, ennesimo infortunio in Nazionale | Big match a rischio

Roma-Inter, ennesimo infortunio in Nazionale. Questa volta però c’è di mezzo la squadra di Simone Inzaghi. A rischio il big match

Anche l’Inter rischia di perdere un elemento per il big match del prossimo 4 dicembre, all’Olimpico, quando i nerazzurri saranno ospitati dalla Roma. Un infortunio in Nazionale, infatti, non lascia dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi. Le immagini parlano chiaro: si potrebbe trattare di un problema muscolare che addirittura potrebbe farlo tornare nel 2022.

De Vrij, il difensore olandese dei nerazzurri, è stato sostituto al novantesimo da de Ligt: mentre difendeva un pallone che stava per raggiungere il proprio portiere, si è fermato per un fastidio alla coscia. Ancora di esami strumentali non ne sono stati fatti, ma intanto, il ct Van Gaal, ha confermato che martedì non ci sarà.

Roma-Inter, De Vrij a rischio

Come la Roma, costretta a pagare oltremodo le varie soste per le nazionali con problemi più o meno importanti ma pur sempre fastidiosi, adesso tocca all’Inter anche un po’ di sfortuna. Le immagini di De Vrij sono emblematiche: e si potrebbe trattare di uno stiramento che ovviamente metterebbe a rischio il 2021 per il difensore di Simone Inzaghi. Tremano i nerazzurri, insomma, come ha tremato la Roma per Abraham ultimamente – il problema del centravanti inglese ancora si ripercuote sulle prestazioni del giocatore – e come ha pagato a caro prezzo, la società giallorossa, gli infortuni che con la maglia azzurra hanno colpito sia Spinazzola che Zaniolo.

Ovviamente in casa Inter sperano non sia nulla di grave, ma la sensazione, netta, al momento, è che il difensore possa saltare la partita che è in programma all’Olimpico all’inizio dell’ultimo mese dell’anno.