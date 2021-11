Calciomercato Roma, sorpasso Juventus e annuncio | Addio immediato

Calciomercato Roma, la Juventus fa sul serio (e non solo i bianconeri): l’affare in questo modo diventa assai complicato

L’affare si complica in maniera clamorosa. Non che sia una novità, visto che più si avvicina gennaio e più diventano appetibili i colpi low cost che si presentano. Ma in questo momento, quella di Zakaria, appare un’operazione più difficile che mai. Nonostante Tiago Pinto si sia mosso con largo anticipo rispetto alle altre.

Ma non ha chiuso il general manager portoghese e, nei prossimi mesi, potrebbe prendere un’altra scottatura: di quelle importanti. Sì, perché il centrocampista svizzero – che all’Olimpico è stato visionato anche e soprattutto dalla Juventus – ha convinto la società bianconera. Che è pronta all’affondo decisivo – spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – anche se anche per Cherubini non sarà facile prendere il centrocampista in uscita dal ‘Gladbach che ormai ha deciso di non rinnovare.

Calciomercato Roma, c’è anche l’annuncio dei tedeschi

In tutto questo c’è anche l’annuncio della società tedesca che ha chiaramente detto che Zakaria può davvero partire a gennaio. “Non credo di avere zero possibilità, noi vorremmo rinnovare. Via a gennaio? Non lo escludo” ha detto il diesse Eberl. Che ha praticamente aperto le porte alla cessione. Che, come detto, sarà low cost, perché lo svizzero è in scadenza e già tra qualche settimana potrebbe firmare per il suo nuovo club dalla prossima estate.

Il sogno di Zak, secondo il quotidiano rosa, è di andare a giocare in Premier League: su di lui ci sarebbe anche il Liverpool. Ma tutto, ovviamente, dipende dall’offerta che arriverà nei prossimi mesi. Sarà quella a fare la differenza. Ma davanti all’appeal dei Reds, e all’ormai sicuro sorpasso della Juventus, per la Roma si potrebbe trattare di un’ulteriore delusione dopo quella estiva: sognato Xhaka per un po’ di tempo, poi non se ne fece nulla.