Addio Juve: l’offerta al ribasso fa esultare De Rossi

Addio Juve. La società giallorossa valuta nuovi profili da inserire nel suo organico in vista della prossima stagione.

La stagione non è ancora terminata. Inter a parte, sono diverse le società che devono ancora raggiungere gli obiettivi prefissati. Chi, come la Roma, ha un sogno Europa League da cullare ed un posto in Champions League da inseguire.

E chi, come la Juventus, oltre ad un posto al sole nella competizione europea più importante, cercherà di riportare un trofeo, la Coppa Italia, nella sua bacheca dopo tre anni di digiuno completo. Roma e Juventus provano a disegnare il proprio futuro e non è detto che i diversi progetti non trovino dei punti di contatto.

La società bianconera dovrà, necessariamente, cambiare molto ma in queste settimane il direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, è alle prese con alcuni complicati rinnovi contrattuali. Federico Chiesa e Weston McKennie rappresentano due situazioni di cui, al momento, è difficile prevedere gli sviluppi.

Entrambi i giocatori hanno il contratto con scadenza giugno 2025. Chiesa ha un ingaggio di 5 milioni di euro netti annui, mentre l’americano McKennie, percepisce uno stipendio di 2,5 milioni di euro. Entrambi chiedono rinnovi con ‘sostanziosi’ aumenti dei rispettivi ingaggi.

La Juventus dovrà decidere ed in fretta. Nel frattempo la Roma potrebbe scendere in campo. Per entrambi i profili bianconeri. O, almeno, per uno di loro.

La Roma ci prova

La proprietà americana gradirebbe molto un forte giocatore a stelle e strisce nella Roma. La vicenda di Weston McKennie sembra essere la fotografia della contraddittoria stagione della Juventus.

Il centrocampista americano sembrava ai margini del progetto di Massimiliano Allegri. Era sul mercato a tutti gli effetti, ma non sono arrivate le offerte desiderate dalla Juventus e che potessero poi accontentare il centrocampista statunitense.

L’emergenza bianconera a centrocampo ha di fatto reintegrato McKennie in gruppo. Rientrato in squadra non è più uscito, diventandone elemento imprescindibile. I primi approcci tra Giuntoli e l’entourage del giocatore riguardanti l’ipotesi di rinnovo del contratto non hanno sortito gli effetti sperati.

C’è differenza tra la proposta economica della Juventus e la richiesta del giocatore. Con il contratto in scadenza nel 2025, qualora non si trovasse l’accordo per il rinnovo la Juventus, sarebbe costretta a cedere il giocatore in estate a un prezzo vantaggioso per i giallorossi.

E la Roma americana pensa seriamente all’americano della Juventus. Ed il suo prezzo è giusto!