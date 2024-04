Nuovo rinvio UFFICIALE: cambia la data del recupero

La gara già soggetta a rinvio sembra essere destinata ad essere posticipata di nuovo: ecco la data del recupero e quando si giocherà

In Europa la maggior parte dei campionati, in particolare quelli principali, sono vicini alla chiusura stagionale. I primi verdetti sono ormai arrivati, come ad esempio il Bayer Leverkusen campione di Germania, o in Italia, dove l’Inter si è laureata campione per la ventesima volta nella sua storia, guadagnandosi così la seconda stella sul petto.

In Inghilterra invece è ancora tutto da decidere, con l’Arsenal a +3 sul Liverpool, ma con due partite in più del Manchester City, che al momento è indietro di soli 4 punti rispetto ai Gunners. In Francia invece con otto partite rimaste il Psg non si è ancora laureato campione, anche se gli undici punti di vantaggio sul Monaco lasciano pochi dubbi agli esperti su chi alla fine riuscirà a conquistare il titolo francese.

In Italia sebbene il discorso scudetto sia già stato chiuso restano da conquistare i posti in Champions, con la Roma che oggi dovrà recuperare il match contro l’Udinese, ma non sarà l’unica gara da recuperare.

Nuovo rinvio, ora è UFFICIALE: ecco la data

In Italia la Roma dovrà recuperare la gara contro l’Udinese, interrotta a 20 minuti dalla fine a causa del malore accusato da Evan Ndicka. Fortunatamente il calciatore sta bene e non ha riportato conseguenze, così la Lega ha potuto organizzare il recupero della partita, scatenando però la polemica dei tifosi romanisti e non solo.

In molti infatti hanno criticato la scelta di recuperare questa partita nella giornata di oggi, sfavorendo di fatto il percorso in Europa della formazione capitolina. Diverso invece è il discorso in Francia, dove per venire incontro ai tanti impegni ravvicinati delle squadre coinvolte negli ultimi turni delle competizioni continentali la Ligue 1 ha deciso di rinviare alcune partite.

Nella giornata di oggi è arrivata la decisione ufficiale sulle date dei recuperi delle gare. La LFP aveva già rinviato le partite dei quarti di finale francesi, aggiungendo il Lille, eliminato in Europa Conference League dall’Aston Villa. Infine, per la 33a giornata, le partite delle avversarie della 32a giornata vengono anticipate a venerdì 10 maggio: Brest-Reims e Nizza-Le Havre, alle 21:00.