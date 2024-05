Calciomercato Roma, rivoluzione De Rossi: “Voglio questo”

Calciomercato Roma, rivoluzione De Rossi: durante la conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus il tecnico giallorosso ha parlato degli innesti: “Voglio questo”

Daniele De Rossi inizia a pensare alla prossima stagione. Non è una cosa campata in aria, ma è quello che viene fuori dalla conferenza stampa in vista del match contro la Juventus di domani sera all’Olimpico.

Il bello è venuto fuori soprattutto alla fine, quando al tecnico è stato chiesto se la Roma avesse quelle caratteristiche che servono per aprire un ciclo come quello che ha aperto il Bayer Leverkusen. Preso da Xabi Alonso, come ricordiamo, in una situazione difficile di classifica, e portato nel giro di un anno e mezzo alla vittoria della Bundesliga e alla semifinale di Europa League per la seconda stagione. E ovviamente la finale per i tedeschi è a un passo. Ecco quindi le parole di De Rossi, che ha anche annunciato di aver parlato ieri con i Friedkin.

Calciomercato Roma, le richieste di De Rossi

“Una squadra che non ha mai vinto nulla ha sempre fatto ottime rose e ha rivenduto anche per sostenersi. Però ha lavorato in una direzione giusta. Quando parlo di modello – ha detto De Rossi – mi riferisco anche alle caratteristiche fisiche, tecniche e di gamba che hanno, e potrebbero essere delle cose che andrò a richiedere a giugno“.

“La squadra che ho io ci può permettere di arrivare in fondo alla manifestazione. Io questa rosa qui la devo rispettare. Il fatto che a giugno si possa cambiare è dettato dalla questione che ogni allenatore vuole avere alcune caratteristiche nella propria rosa. Essere abituato a fare sempre uno contro uno e a vincerlo è una caratteristica che piace molto. Dalla Primavera tengo Joao, che è uno che prende e punta tutti, salta, tira in porta, ha una gamba importante. Non solo io, ma ogni allenatore che andrà a programmare la prossima stagione, chiederà, analizzerà e cercherà determinate qualità nel proprio mercato”.