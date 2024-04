Formazioni ufficiali Udinese-Roma: in attacco cambia tutto

Ecco comunicate ufficialmente le formazioni definitive del curioso confronto di 18 minuti (più recupero) tra Udinese e Roma

Mancano ormai una manciata di minuti al recupero che vedrà protagoniste l’Udinese di Cannavaro (pronto ad un esordio sulla panchina bianconera a dir poco singolare) e la Roma di Daniele De Rossi e, ora, le formazioni da schierare in campo dai due tecnici italiani sono ufficiali. Un recupero sin troppo chiacchierato, causato dall’altrettanto discusso episodio che ha coinvolto Evan Ndicka durante il match consumatosi soltanto parzialmente tra i friuliani e i capitolini.

L’immediata solidarietà manifestata da Cioffi & co. si è concretizzata in una sospensione del match precedentemente programmato (il 14 aprile), del quale verranno recuperati soltanto i diciotto minuti finali nel corso di questa sera. Si ripartirà dal 1-1 avversatosi nel corso dei primi 72 giri d’orologio e i giallorossi dovranno tentare all’interno di un match, caratterizzato da un economia temporale a dir poco atipica, di capitalizzare con efficacia le occasioni create.

Fiducia alla coppia Azmoun-Abraham. Dybala deve salire in cattedra

Vietato sprecare per Azmoun e Tammy Abraham, i quali si troveranno a guidare la fase offensiva giallorossa con il leader tecnico Paulo Dybala alle spalle, del quale occorrerà un saggio breve delle sue rinomate abilità palla al piede. Chiara l’intenzione del comandante di Ostia di mettere in campo una formazione a trazione anteriore.

DDR dovrà necessariamente impostare la mentalità dei propri calciatori come se effettivamente si trattasse di una partita messa soltanto in pausa e non come un match da approcciare con i medesimi ritmi con cui ci si affaccia ai consueti incontri di 90 minuti. Si dovrà spingere da subito, con la consapevolezza che gli uomini di Cannavaro hanno le qualità per far male alla Roma in ripartenza.

Per farlo, il comandante di Ostia punta sui propri “senatori”, con Mancini e Smalling a guidare la difesa; Spinazzola a spingere sull’out di sinistra; Cristante e Paredes a dare equilibrio; Pellegrini e Dybala ad inventare; El Shaarawy a correre e Sardar Azmoun ha insaccare il pallone in rete. Gli ingredienti per una partita da subito scoppiettate ci sono, ma la paura di subire imbarcate potrebbe frenare il necessario afflato offensivo della Roma, a cui una vittoria donerebbe generose dosi di ossigeno, vista il distacco di una sola lunghezza dai nerazzurri di Gasperini.

Le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ferreira, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Angelino; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Azmoun; Abraham. All. De Rossi