Calciomercato Roma, De Rossi accontentato: biennale con lo sconto

Calciomercato Roma. La società giallorossa intende accontentare il tecnico De Rossi. Ed il primo, importante passo è già stato compiuto.

La nuova stagione della Roma ha avuto un inizio ben preciso. L’annuncio è arrivato poche ore prima della gara di ritorno di Europa League contro il Milan. Daniele De Rossi confermato sulla panchina giallorossa.

E’ in quel momento che si è iniziato a pensare, concretamente, alla prossima Roma. La conferma del tecnico giallorosso è il punto di partenza del nuovo progetto. Dovrà essere lo stesso De Rossi a tracciarne i tratti distintivi e qualcosa sembra che già passi nella testa dell’ex Capitan Futuro.

Il futuro della sua Roma riparte da chi resterà, e dovrà rimenare per forza, come Paulo Dybala, ma anche da chi, assai probabilmente, abbandonerà Trigoria, come Romelu Lukaku. Sono troppi, infatti, i denari che il Chelsea richiede per il suo riscatto e poi De Rossi sembra avere un’idea migliore…

Federico Chiesa è il suo sogno proibito, ma non troppo nascosto. Difficile, difficilissimo l’approdo dell’esterno bianconero nella capitale. Difficile che la Juventus lo ceda. Difficile che lo ceda in Italia. Chiesa ha un costo non inferiore ai 45 milioni di euro ed un ingaggio che non potrà scendere al di sotto dei 5 milioni di euro.

De Rossi sorride

Chissà come andrà a finire la vicenda Chiesa. Intanto, però, sul fronte mercato giungono buone nuove per De Rossi.

Un importante giocatore della Roma, Leonardo Spinazzola, è in scadenza di contratto. Sul 31enne esterno giallorosso nelle ultime settimane si è informata la Juventus, pronta ad entrare in campo qualora non giungesse il rinnovo con i giallorossi.

I contatti con la società bianconera sono, però, avvenuti prima che arrivasse la conferma ufficiale di De Rossi. Ora lo scenario potrebbe cambiare completamente e proprio Daniele De Rossi potrebbe risultare la variabile determinante per il rinnovo dell’esterno di Foligno con la Roma.

La nuova Roma sta lentamente prendendo forma. Daniele De Rossi è stato il primo tassello. Leonardo Spinazzola può essere il secondo. Il terzo? E se fosse Federico Chiesa?