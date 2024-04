Nuovo binomio con De Rossi, Friedkin convinti: la data dell’annuncio

Nuovo binomio con De Rossi, anche i Friekdin sembrano ormai convinti e spunta addirittura la data dell’annuncio

Manca sempre meno a quella che possiamo senza alcun dubbio definire la partita più importante della stagione. In questi due anni e mezzo c’è una cosa che va assolutamente riconosciuta a José Mourinho, ovvero di esser davvero riuscito a cambiare la mentalità della squadra.

Prima di lui infatti un cammino così in Europa era impensabile, mentre ad oggi la Roma è la squadra italiana che più ha contribuito a liberare il quinto posto per la Champions, riuscendo a conquistare ben quattro semifinali consecutive in tutte le competizioni continentali.

Una mentalità che De Rossi dovrà essere bravo a perpetuare nel tempo, per riuscire a dare continuità a questo tipo di risultati. Nel frattempo la società è ancora alla ricerca del nuovo DS, e tra le varie ipotesi prende sempre più piede quella del ritorno del grande ex.

Nuovo ds Roma, si pensa al clamoroso ritorno

Non sono ancora chiari i piani della società nel breve termine. I Friedkin infatti erano chiamati a sostituire Tiago Pinto, sollevato ufficialmente dal ruolo e che ha dato già l’addio alla Roma completando il mercato di gennaio, nel quale sono arrivati tra gli altri anche Angelino e Baldanzi.

Sono diversi i nomi graditi alla proprietà americana, tra i quali figurava anche quello di Modesto del Monza, ma a sorpresa a prendere piede potrebbe essere l’ipotesi du un clamoroso ritorno nella capitale. Stiamo parlando del grande ex e grande amico di Daniele De Rossi, Nicolas Burdisso, insieme alla Roma dal 2009 al 2014, con il quale l’ex numero sedici ha condiviso moltissime esperienze da calciatore.

Il profilo ideale infatti secondo il club sarebbe un ds in sintonia con l’allenatore, per evitare di commettere lo stesso errore di Pinto e Mourinho, con quest’ultimo che è arrivato addirittura a dichiarare che non avrebbe mai più lavorato con il primo. Attualmente Burdisso è sotto contratto con la Fiorentina, alla quale ha già comunicato il suo addio a fine stagione.