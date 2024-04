Bayer, doppia assenza e rivoluzione prima della Roma

Bayer Leverkusen, doppia assenza in vista dell’impegno di giovedì e Xabi Alonso è costretto a rivoluzionare la formazione titolare

Si avvicina sempre più il giorno di Bayer Leverkusen, quello che ad oggi è senza alcun dubbio il match più importante della stagione. Le due squadre sono in situazioni totalmente differenti in classifica, con la Roma ancora costretta a lottare per un posto in Champions League, nonostante proprio grazie alle prestazioni dei giallorossi l’Italia possa contare di un posto in più nella competizione continentale.

Dall’altra parte invece c’è un Leverkusen mai così in forma nella loro storia, e non solo grazie alle oltre 40 partite di imbattibilità e allo scudetto conquistato. La formazione tedesca infatti rischia di concludere la stagione con un mini triplete, grazie anche alla finale di coppa di Germania ancora da giocare contro una squadra di categoria inferiore.

Il maggior ostacolo dunque è proprio la rosa guidata da Daniele De Rossi, e per questa sfida Xabi Alonso rischia di perdere due dei suoi titolari, una situazione che lo costringerebbe a rivoluzionare la formazione in vista dell’impegno dell’Olimpico.

Roma-Bayer Leverkusen, doppia assenza e formazione da reinventare

Ci avviciniamo sempre più a questa delicata sfida, con la Roma che però deve fare i conti con un calendario molto difficile, e con il fatto di non aver ancora chiuso i propri obbiettivi in campionato. Xabi Alonso al contrario può contare non solo su una rosa ancora imbattuta in stagione, ma anche sul fatto di aver già vinto il campionato tedesco, fattore che gli consentirà di gestire al meglio le energie in vista dell’Europa.

Tuttavia le prime brutte notizie cominciano ad arrivare anche per Xabi Alonso, con due calciatori ancora infortunati, e che rischierebbero di saltare l’impegno di giovedì all’Olimpico. Stiamo parlando di Borja Iglesias e Adam Hložek, il primo alle prese con un problema al polpaccio, mentre il secondo infortunato alla caviglia.

Entrambi non dovrebbero scendere in campo contro lo Stoccarda, rischiando di saltare anche la Roma, cosa che ha costretto Xabi Alonso a rivedere gli undici titolari. In campionato infatti ci si aspettano alcune sorprese che potrebbero essere riproposte anche in Europa contro i giallorossi.