Lesione di primo grado: salta la Roma per infortunio

Salta la Roma per infortunio. L’ultima parte di stagione è decisiva. Ed in un tale contesto gli infortuni possono avere un peso determinante.

A ciascuno il suo obiettivo. Sono davvero poche le formazioni che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato. L’Inter campione, la Salernitana tristemente retrocessa, e chi naviga in acque tranquille a centro classifica. Per il resto è battaglia.

Con cinque squadre che potranno andare in Champions League, ed incrociando le dita potrebbero diventare persino sei, la lotta per entrare nella competizione della coppa dalle grandi orecchie diventa sempre più serrata. Le milanesi il loro posto al sole lo hanno già acquisito. Ma ve ne sono altre quattro in lotta.

La sonnolenta Juventus si avvicina piano piano alla meta alimentando, però, le speranze di Bologna, Atalanta e Roma. Anche la formazione di Thiago Motta è, infatti, ormai prossima alla storica meta, mentre Atalanta e Roma attendo la scontro diretto di domenica 12 maggio per conoscere meglio il loro destino europeo.

La formazione di Gian Piero Gasperini è ancora in corsa su tutti i fronti. E’ già in finale di Coppa Italia e dopo il pareggio esterno di Marsiglia è la favorita per accedere anche alla finale di Europa League. Come per la Roma, anche per i nerazzurri bergamaschi il calendario sembra non offrire un attimo di respiro.

Brutte notizie per Gasperini

Impegni ravvicinati che mettono a dura prova fisico e nervi. Mai, come in questo finale di stagione, l’imprevisto, che ha spesso il volto truce dell’infortunio, è dietro l’angolo.

E’ Giorgio Dusi a ragguagliarci riguardo l’infermeria dell’Atalanta che ha visto, purtroppo, un nuovo ingresso: “Sead Kolasinac ha rimediato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Difficilissimo il recupero per la finale di Coppa Italia, non impossibile: dipenderà dalla progressione del recupero. La stagione, comunque, non è finita“.

Un infortunio che mette pertanto seriamente in dubbio la presenza di Sead Kolasinac nella finale di Coppa Italia che vedrà di fronte Juventus ed Atalanta, calendarizzata per mercoledì 15 maggio. Il difensore bosniaco sarà, invece, sicuramente assente nella grande sfida Atalanta-Roma, con orizzonte Champions. Una brutta notizia per i nerazzurri, ed un’assenza che senza dubbio peserà contro attaccanti come Dybala e Lukaku.

Stiamo vivendo la temibilissima coda di stagione. E stiamo assistendo agli ultimi scampoli di energia residua.