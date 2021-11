Roma, Mourinho su Zaniolo: “Nuovo ruolo con questo modulo”

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn commentando la sfida vinta per 2-0 contro il Genoa a Marassi.

Tra le tante note positive c’è sicuramente la doppietta del giovane classe 2003 Felix Afena-Gyan, il quale era stato preferito a due attaccanti in rosa, ovvero Nicolò Zaniolo e Borja Mayoral, oltre a Carles Perez.

Dello spagnolo e del numero 22 giallorosso ne ha parlato proprio nel post partita, spiegando come entrambi i giocatori con questo modulo dovranno essere utilizati in altri ruoli rispetto al previsto. Anche El Shaarawy si è applicato molto bene sulla corsia di sinistra, salvando anche un gol: “Quando entra cambia la dinamica del gioco. Abbiamo avuto una percentuale altissima di possesso palla, Abraham e Shomurodov non hanno segnato ma hanno dato lavoro, hanno dato profondità. Karsdorp ha giocato molto bene secondo me, El Shaarawy ha fatto uno sforzo tremendo per adattarsi, ha fatto un lavoro fantastico per noi”.

Mourinho su Zaniolo

Tornando, dunque, al discorso del modulo e degli interpreti:“La rosa non è stata costruita per giocare a 3, Zaniolo non ha giocato così come Perez. Per giocare senza un terzino sinistro abbiamo giocato a 3, con questo modulo Zaniolo non ha trovato spazio. Io guardo tutto, una cosa che mi ha colpito è che i giocatori in panchina hanno festeggiato i gol, quando vedi Zaniolo che poteva stare in campo, invece sta in panchina ed esulta così significa che vuole essere un giocatore per questa squadra, ora giovedì o domenica, o tutte e due, tornerà utile e giocherà”, ha concluso ai microfoni di Dazn.