Verso Bologna-Roma, recupero lampo | Decisione a sorpresa

Il fischio d’inizio di Bologna-Roma si avvicina: arrivano buone notizie dall’infermeria. Il suo recupero procede bene: ecco la decisione.

Dopo l’importantissima quanto meritata vittoria contro il Torino, maturata al termine di una gara che ha visto la Roma condurre le operazioni per ampi tratti della gara, la compagine di Mourinho si rituffa in campionato con rinnovate certezze.

Abraham e compagni, però, dovranno mantenere l’asticella dell’attenzione molto alta, in quanto l’impegno che attendo i capitolini è tutt’altro che banale: ad attendere la Roma, infatti, c’è il Bologna di Sinisa Mihajlović, che ha da poco archiviato un’altra vittoria, questa volta sul campo dello Spezia. I felsinei vivono un ottimo stato di salute, ed occupano il nono posto in classifica dall’alto dei 21 punti guadagnati nelle prime 14 giornate, gli stessi di Juventus, Lazio e Fiorentina. Ragion per cui, i rossoblu non hanno nessuna intenzione di fare da vittima sacrificale, e potrebbero avere a disposizione una “nuova” freccia nel loro arco.

Bologna-Roma, recupero De Silvestri: cosa trapela

Il sito ufficiale del club felsineo ha fornito maggiori ragguagli in merito allo status quo in casa Bologna, con Mihajlović che ha ordinato la ripresa degli allenamenti proprio alla luce dell’impegno di mercoledì contro la Roma. ll gruppo è stato suddiviso in due tronconi: palestra per chi ha giocato titolare contro lo Spezia, mentre esercizi sul campo per gli altri. Da segnalare, però, il rientro in gruppo di Lorenzo De Silvestri, che si è allenato a parte con i compagni, avendo smaltito i postumi della lesione al muscolo semimembranoso della coscia sinistra accusato qualche settimana fa. Difficile ipotizzare che Miha alla fine decida di rischiare il laterale dal primo minuto: più probabile, invece, che ne centellini l’impiego, destinandolo inizialmente in panchina.