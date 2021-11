Calciomercato Roma, firma ufficiale | Svolta sempre più vicina

Calciomercato Roma, arriva la firma che cambia le carte in tavola: la svolta sembra essere ormai dietro l’angolo.

Contro il Torino è arrivata una vittoria di carattere, di cuore e di tenacia, in pieno stile “Special One”: l’ 1-0 con il quale Abraham e compagni sono riusciti a regolare i granata, va oltre i tre punti – fondamentali per proseguire la rincorsa al quarto posto, dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Juventus – perché maturata in un contesto d’emergenza.

Cristante e Villar erano out perché positivi al Covid, Veretout squalificato e Pellegrini fermato da un guaio muscolare: con il centrocampo ridotto all’osso, però, i giallorossi non hanno sofferto più di tanto il forcing dei granata, meritandosi gli elogi di Mou nel corso delle dichiarazioni post partita. Ma è inevitabile che il pensiero del tecnico lusitano sia rivolto anche a quelli che potrebbero essere i futuri acquisti per la mediana; Zakaria continua ad essere in cima alla lista dei desideri, ma non sono escluse novità.

Calciomercato Roma, svolta Frattesi: arriva una firma

Uno dei nomi circolati nelle ultime ore è quello di Davide Frattesi, centrocampista classe ’99 in forza al Sassuolo e cresciuto proprio nelle giovanili della Roma, che non a caso mantiene il 30% della sua futura rivendita. L’ex Monza anche nell’ultimo exploit della compagine di Dionisi al Meazza, contro il Milan, ha fornito una prestazione entusiasmante per qualità e per consapevolezza dei propri mezzi, e non caso anche l’Inter monitora con estrema attenzione la situazione, con Marotta pronto a duellare con Tiago Pinto. Frattesi, intanto, si è legato alla GR SPORTS, società che gestisce Giuseppe Riso, che sarà il suo nuovo procuratore: la firma è stata suggellata da un post su Instagram in cui le parti in causa esprimono tutta la loro felicità per l’accordo raggiunto. E chissà che questa fumata bianca non possa essere gravida di conseguenze future anche a stretto giro di posta…