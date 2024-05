Pioli resta in Serie A, il Milan ha scelto il sostituto: cifre UFFICIALI

Panchine bollenti in Serie A e capolinea al Milan per Stefano Pioli. Il tecnico rossonero pronto ad una nuova avventura in Italia, ecco le ultime sulle manovre rossonere.

La stagione del Milan dopo la conquista matematica della Champions League sembra aprire le porte al definitivo addio con Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, alla guida del Diavolo dal 2019, sembra pronto a firmare subito per una concorrente in Serie A. Le cifre che circolano aprono al ribaltone clamoroso nel campionato italiano, con la squadra lombarda pronta a pescare per il sostituto del classe ’65 in Premier League. A sua volta lo stesso Pioli appare ad un passo dalla firma nel campionato italiano al termine della stagione calcistica.

Un’annata anonima per il Milan, che salvo la qualificazione alla prossima Champions League ha raccolto ben poco negli ultimi mesi. L’eliminazione dall’Europa League, per mano della Roma di Daniele De Rossi, e l’ennesima sconfitta nel derby valso lo Scudetto per l’Inter sono ferite ancora aperte nella piazza rossonera. Il futuro del tecnico emiliano appare sempre più lontano da Milano in vista della prossima stagione, con una virata decisa verso il Sud Italia. Ad essere ad un passo dalla firma con Stefano Pioli è infatti il Napoli di De Laurentiis.

Addio Milan, Pioli a un passo dal Napoli: sostituto dalla Premier League

La stagione della squadra partenopea è stata ancora più travagliata di quella del Milan. Dopo lo Scudetto vinto da Spalletti il Napoli è ripartito da Rudi Garcia, prima sostituito dal ritorno di Mazzarri, poi a sua volta esonerato con la scelta di Calzona. Ora il patron della squadra azzurra sembra ad un passo dalla firma con Pioli.

Pochi dubbi per il bookmakers Snai, che quota il passaggio di Pioli sulla panchina del Napoli a solo 1.70. Seconda opzione è quella che porta ad Italiano, quotato a 3.50. Indietro le suggestioni Conte e Gasperini, entrambi quotati a 4.00. Per quel che riguarda il Milan, l’ipotesi più vicina secondo il portale di scommesse porta a Roberto De Zerbi del Brighton. Il tecnico italiano è quotato a 3.00 sulla panchina rossonera.