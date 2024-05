Infortunio UFFICIALE, tifosi disperati: niente Roma

Infortunio UFFICIALE, tifosi disperati nel leggere una notizia che mai avrebbero voluto apprendere. C’è soltanto da augurarsi che torni presto.

Nello sport, così come nella vita di tutti i giorni, gli imprevisti sono dietro l’angolo. Ciascuno, poi, reagisce come può e come sa. Ma, all’imprevisto, occorre soltanto porre rimedio e sperare che non crei prolungati problemi.

Per gli sportivi, i professionisti dello sport intendiamo, le perfette condizioni fisiche sono l’espetto prioritario. La condizione senza la quale non si potrebbe ‘lavorare’. Dalla testa ai piedi tutto deve funzionare alla perfezione, poiché tutto è organico e tutto contribuisce alla perfetta performance.

Gli infortuni, però, sono all’ordine del giorno. E la causa è sempre più evidente. Ormai tutte le più importanti discipline sportive presentano impegni intensivi, con calendari che non lasciano che pochi giorni per poter recuperare e per allenamenti metodici.

Il calcio, e poi il ciclismo sono le discipline dove non sembrano esistere più pause. In questa direzione, ormai da qualche tempo, purtroppo, sembra essersi indirizzato anche un’altra disciplina popolarissima: il tennis. Tornei con montepremi milionari si susseguono a ritmo incalzante, nei quattro angoli del mondo.

Il Master 1000 di Madrid è la perfetta cartina al tornasole di un problema fin qui troppo sottovalutato: si gioca troppo.

Arriva la conferma dell’infortunio

Con il suo forfait Djokovic ha lanciato l’allarme. Apparentemente inascoltato. E’ arrivato poi il ritiro, forse a titolo precauzionale, di Medvedev. L’eliminazione, poi, di Alcaraz non ha sorpreso più di tanto poiché il talento spagnolo non era certo nelle migliori condizioni fisiche.

Anche il nostro Jannik Sinner si è ritirato da Madrid. Per il campione italiano problemi all’anca. Subito il pensiero è volato agli Internazionali di Roma e la domanda si è subito diffusa nell’etere accompagnata da un’ansiosa angoscia: Sinner ci sarà agli Internazionali di Roma?

Come si conviene di questi tempi la risposta ufficiale è arrivata via social ed è quella più temuta. Jannik Sinner non potrà prendere parte agli Internazionali di Roma. Gli ultimi accertamenti non consigliano la sua discesa in campo sulla terra rossa capitolina.

Il problema all’anca, secondo i medici che stanno seguendo il fuoriclasse italiano, richiede un periodo di riposo di almeno due settimane affinché non venga pregiudicato il resto della stagione. Comunque il tennista italiano ha assicurato che passerà al Foro Italico.

E l’annunciata esibizione con Paulo Dybala? Salterà probabilmente anche quella, meglio evitare. Pertanto sarà un’altra la terra rossa che vedrà protagonista il nostro Jannik e sarà quella di Parigi. Appuntamento al prossimo 26 maggio.