Infortunio Pellegrini, batosta per Mourinho | Lesione e lunga assenza

Non arrivano buone notizie dall’infermeria, anzi, sono tutt’altro che positive quelle provenienti da Lorenzo Pellegrini.

Il numero 7 giallorosso è stato costretto ad uscire per infortunio nella partita di ieri contro il Torino, vinta per 1-0 dalla Roma grazie alla rete di Tammy Abraham e ha ricevuto quest’oggi l’esito degli esami effettuati.

Per il giocatore, purtroppo finisce qui il 2021. José Mourinho dovrà fare a meno di lui nelle restanti partite da qui a fine anno (solare). Il capitano salterà le sfide contro Bologna, Inter, CSKA Sofia, Spezia, Atalanta e Sampdoria, con la speranza che possa tornare nel big match del 6 gennaio 2022, quando il club capitolino riceverà all’Olimpico il Milan di Stefano Pioli.

Infortunio Pellegrini, l’esito degli esami

Gli esami strumentali hanno, infatti, confermato la lesione al quadricipite. Per Pellegrini lo stop è di almeno 30 giorni. Intanto da Trigoria tutti i giocatori che hanno giocato ieri sono stati suddivisi in vari gruppi, mentre Leonardo Spinazzola – sempre più vicino al rientro – ha svolto una seduta individuale. Per Pellegrini, appunto, soltanto terapie.