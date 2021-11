Serie A, voti Roma-Torino 1-0 | Decide Abraham ma quanta sofferenza

Vittoria sofferta in campionato della Roma di José Mourinho che batte di misura il Torino di Ivan Juric. Ecco i voti del match

Terza vittoria consecutiva tra Serie A e Conference League per i giallorossi, che soffrendo hanno battuto per 1-0 i granata, la seconda miglior difesa del campionato.

Una Roma che non ha deciso di prendere il pallino del gioco, fatto quasi per l’intera partita dal Torino, decidendo però di rendersi pericolosa nei contropiedi, seppur imprecisa. Buona la prestazione di tutti i giocatori, anche se c’è qualche leggera insufficienza. Prova perfetta dei tre centrali difensivi, sontuoso Smalling praticamente perfetto, ma bene anche Ibanez e Mancini.

Voti Roma-Torino 1-0

Bene Tammy Abraham che voleva calciare anche il rigore – poi non concesso – del possibile 2-0. Ben 5 minuti sono serviti alla sala Var per vedere il fuorigioco dell’attaccante inglese nell’azione. Peccato per Lorenzo Pellegrini, uscito dopo un quarto d’ora. Bisogna dire che i passaggi in attacco vengono sbagliati sistematicamente, e questo potrebbe diventare un problema. Tante occasioni in contropiede con passaggi finali sbagliati da Zaniolo, El Shaarawy e Abraham in primis. Buona la prova del ‘rientrante’ Amadou Diawara.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio 7; Mancini 6.5, Smalling 7, Ibanez 7; Karsdorp 7, Pellegrini sv (14′ Perez 5.5 – dal 93′ Kumbulla sv), Diawara 6, Mkhitaryan 7, El Shaarawy 5.5 (87′ Vina sv); Zaniolo 6, Abraham 7.

A disp.: Fuzato, Boer, Vina, Reynolds, Kumbulla, Darboe, Bove, Zalewski, Borja Mayoral, Shomurodov, Afena-Gyan.

All.: Mourinho 6

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic 6; Didji 5.5 (45′ Zima 5), Bremer 6.5, Buongiorno 5.5; Singo 6.5, Lukic 5, Pobega 6, Vojvoda 5.5 (76′ Zaza 5.5); Praet 5.5 (76′ Pjaca sv), Brekalo 6; Belotti 6.

A disp.: Berisha, Gemello, Izzo, Linetty, Baselli, Kone, Rincon, Aina, Zaza, Sanabria, Pjaca.

All.: Juric 6

Arbitro: Chiffi 5

Spettatori: 46728