Roma-Torino, il ricorso al Var è interminabile: dopo 5 minuti arriva la decisione dell’arbitro. Esplode la furia dei tifosi.

La Roma ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 sul Torino: a decidere la sfida dell’Olimpico, al momento, è il goal di Tammy Abraham, abile a sfruttare un velo di Zaniolo su imbeccata chirurgica di Mkhitaryan.

Il risultato sarebbe potuto essere ancora più largo, dal momento che l’arbitro Chiffi aveva assegnato un calcio di rigore per fallo su El Shaarawy lanciato a rete, viziato, però, da un fuorigioco millimetrico proprio dell’attaccante inglese, che ha aspettato per 5 minuti la decisione dell’arbitro, richiamato dal Var. Il consulto è durato vari minuti – secondo Dazn il motivo è da ascrivere ad un black out improvviso in Sala Var – suscitando le polemiche (comprensibili) dei tifosi giallorossi, che sui social hanno dato sfogo al proprio dissenso.

Ci hanno tolto il rigore (nettissimo) per questo…. Mi viene da ridere. Scandaloso è poco, è una farsa ridicola.#ASRoma pic.twitter.com/dIGTm6JxvZ — Popi_ (@Popopozau) November 28, 2021