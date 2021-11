Calciomercato Roma, occasione sulla fascia | Lo vendono subito

Calciomercato Roma, possibile colpo dal Barcellona. Anche perché si potrebbe complicare l’altro affare. Xavi ha dato il via libera

Xavi ha dato il via libera alla sua possibile cessione. E allora la Roma ci potrebbe provare, sicuramente, anche perché si potrebbe complicare l’altro affare che Tiago Pinto aveva messo nel mirino. Ma le cose stanno cambiando velocemente da tutte le parti. E di conseguenza nei radar ci potrebbero finire anche altri calciatori.

Allora, andiamo con ordine: il Manchester United ha ufficializzato il nuovo tecnico ad interim: il tedesco Rangnick, che ha sempre lavorato con i giovani e che potrebbe allora decidere di cambiare le strategie di mercato dei Red Devils, magari dando spazio anche a quel Diogo Dalot che era nel mirino di Pinto. Un’evoluzione delle cose che ovviamente potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Che è alla ricerca di un estero difensivo che possa aiutare non solo Mou nelle proprie scelte, ma anche Karsdorp, che non ce la potrà fare a tirare la carretta per tutta la stagione. Ed ecco che potrebbe spuntare la nuova pista.

Calciomercato Roma, è Dest il vice Karsdorp

El Mundo Deportivo, un quotidiano assai vicino in Spagna alle dinamiche del Barcellona, ha spiegato che Xavi sta iniziando a capire chi può rimanere nella rosa, e chi invece potrebbe anche essere ceduto a gennaio. Tra questi c’è anche il terzino classe 2000, americano, Dest. I catalani lo hanno preso dall’Ajax per 21 milioni di euro e, quest’anno, anche perché era stato voluto da Koeman, ha comunque disputato un certo numero di partite. Ma con Xavi, che ha voluto Dani Alves, le cose potrebbero cambiare in maniera repentina. Anzi, sono già cambiate, visto che il tecnico non si opporrebbe in nessun modo a una sua possibile partenza.

E allora ecco che un affare con il Barcellona ci potrebbe essere. Magari in prestito. Perché la sensazione è che solamente in questo modo i catalani, almeno per il momento, si vogliano privare del difensore. Pinto monitora.