Vice Svilar in Serie A: la Roma lo prende gratis | ASRL

Autore dell’ennesima grande prestazione contro il Napoli, Mile Svilar sarà il portiere titolare la prossima stagione: caccia al vice

La definitiva esplosione di Mile Svilar consentirà alla Roma di cambiare strategia tra i pali e di concentrarsi su operazioni low cost per rinforzare la porta. A suon di grandi parate e di ottime prestazioni, il serbo-belga si è guadagnato i galloni da titolare anche per la prossima stagione. In casa giallorossa, non appena arriverà il nuovo direttore sportivo, si inizierà anche a parlare di rinnovo con l’ex Benfica, che in estate potrebbe avere un nuovo compagno di reparto.

Detto che, qualora dovesse accettare un ruolo da comprimario con uno stipendio ridotto, non è ancora da escludere al cento per cento l’ipotesi di un rinnovo di Rui Patricio, l’intenzione dei giallorossi resta comunque quella di non stanziare risorse importanti in quel ruolo. Nei giorni scorsi, vi abbiamo parlato dell’ipotesi Silvestri, in rotta con l’Udinese e in scadenza a giugno 2025, ma il portiere bianconero non è l’unica pista in Serie A.

Calciomercato Roma, vice Svilar in Serie A: si offre gratis

Le grandi occasioni per la Roma potrebbero, infatti, arrivare dalla squadre che retrocederanno in Serie B. Nel trentaquattresimo turno di Serie A, la Salernitana ha ricevuto il verdetto matematico e la discesa in cadetteria comporterà il mancato esercizio dell’opzione di rinnovo di Guillermo Ochoa. Quando è stato supportato da una buona condizione fisica, il 38enne messicano ha dimostrato di poter ancora dire la sua in un campionato importante.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, alcuni intermediari hanno già sondato il terreno con diverse squadre di Serie A e tra queste ci sarebbe anche la Roma. L’idea di poter inserire in rosa un portiere d’esperienza a parametro zero stuzzica, ovviamente, la proprietà giallorossa, ma una decisione definitiva verrà presa solamente insieme al nuovo direttore sportivo. Le priorità, ad oggi, sembrano altre, soprattutto per una questione anagrafica visto che Ochoa inizierà la prossima stagione avendo già compiuto 39 anni.