Dall’Atalanta alla Roma, scambio a sorpresa e Juve KO

Calciomercato Roma, scambio a sorpresa con l’Atalanta: ecco il rinforzo per De Rossi.

Se è vero che le questioni di mercato sono ancora lungi dall’entrare definitivamente nel vivo, è altrettanto giusto evidenziare come la conclusione stagionale sia ormai prossima e si appresti a portare con sé importanti novità, da diversi punti di vista.

In casa Roma, come noto, c’è attesa per quella che sarà la sentenza definitiva su un percorso catalizzato nella seconda parte di campionato con Daniele De Rossi, in grado di restituire importanti soddisfazioni in ambito europeo e di risalire in una classifica che, seppur con difficoltà e necessità varie di incastri, permette ancora a squadra, allenatore e società di ambire alla qualificazione alla prossima Champions League.

La coesistenza di due competizioni entrate nella fase decisiva in queste ultime settimane ha generato problematiche di gestione fisica e mentale ad una rosa che, come accaduto anche in passato, è stata per l’ennesima volta chiamata agli straordinari, senza però riuscire a ottenere quanto voluto. L’eliminazione dall’Europa League è una ferita razionalizzabile ma ancora evidente, così come, parallelamente, la consapevolezza di aver perso diversi punti chiave per la corsa alla prossima Champions deve iniziare ad essere incassata ai piani alti di Trigoria.

Calciomercato Roma, occasione e suggestione Palasic: può arrivare con lo scambio

La speranza non è certamente del tutto svanita, ma la sentenza giunta ieri sera in quel di Bergamo potrebbe aver lasciato intendere che la squadra maggiormente destinata alla tanto ambita posizione sia proprio quella di Gasperini, in attesa di evoluzioni sul rendimento della Lazio e della sentenza che giungerà fra due giovedì in quel di Dublino.

Frattanto, una partita importante e dal sapore di snodo cruciale come quella tra Atalanta e Roma pare intrecciarsi anche con vicende di mercato, alla luce di possibili scambi sull’asse capitolino-bergamasco. Su tale fronte, non devono, infatti, sfuggire gli aggiornamenti di Calciomercato.it, relativi alla situazione di un Mario Pasalic accostato ai giallorossi già in passato.

In scadenza contrattuale nel 2025, il centrocampista croato potrebbe fruttare incassi nobili solamente nel corso della prossima estate, in caso di mancati rinnovo. Ecco, dunque, che la pista Roma potrebbe infiammarsi nuovamente, con all’orizzonte anche scenari di scambio che, tra le varie opzioni, potrebbero coinvolgere Nicola Zalewski. Ancora lungi dai livelli che pareva poter raggiungere qualche anno fa, l’esterno potrebbe rappresentare un intrigante elemento per Gasperini, anche alla luce delle diverse difficoltà vissute a Roma nel corso del recente passato.