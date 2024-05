Addio Dybala: il Campione del Mondo ‘paga’ la clausola

Calciomercato Roma, la clausola di Paulo Dybala torna argomento caldo in vista della sessione estiva. Effetto domino tra Campioni del Mondo e nuovo assalto programmato per la Joya.

Paulo Dybala è stato il grande assente nelle ultime due gare decisive della Roma di Daniele De Rossi. L’ex Capitano non ha avuto a disposizione l’attaccante argentino in Europa League contro il Bayer Leverkusen, ed in campionato contro l’Atalanta. L’ultima sconfitta in casa dei bergamaschi ha allontanato salvo miracoli la qualificazione alla prossima Champions League e potrebbe riflettersi anche in ottica calciomercato estivo per le manovre del nuovo Direttore sportivo, che di sicuro dovrà sciogliere i dubbi intorno al futuro dell’attaccante arrivato a parametro zero dalla Juventus.

Finale di stagione amaro per Paulo Dybala e la Roma. L’attaccante argentino ha saltato due appuntamenti decisivi nel bilancio finale giallorosso, prima in casa del Bayer Leverkusen poi dell’Atalanta di Gasperini. Due appuntamenti che hanno visto la Roma abbandonare i sogni di gloria accarezzati nelle scorse settimane con De Rossi in panchina, nel periodo in cui l’attaccante argentino sembrava aver ritrovato finalmente continuità fisica e di rendimento. L’ultimo stop muscolare contro la Juve lo ha tenuto ai box nelle ultime due gare, mentre le sirene del calciomercato estivo continuano a squillare sulle sue tracce, con un accento sulla clausola d’addio.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid non molla Dybala: effetto domino Correa

L’Atletico Madrid di Simeone non smette di seguire l’attaccante della Roma. La clausola per l’addio ai giallorossi verso l’estero ha un valore esiguo, circa 12 milioni, che continua a fare gola i Colchoneros. Ed è un intreccio tutto argentino, e tra Campioni del Mondo, quello che si apre alle porte della Joya.

Secondo quanto scrive il sito iberico Elgoldigital.com, l’Atletico Madrid non molla la presa per Paulo Dybala. A finanziare l’operazione per Diego Simeone sarebbe il connazionale della Joya, Angel Correa. L’addio all’ attaccante Campione del Mondo viene indicato dalla fonte spagnola come condizione necessaria per l’assalto al numero 21 della Roma.