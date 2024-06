Calciomercato Roma, firma quadriennale e Conte lo porta via

Calciomercato Roma. Iniziano a muoversi tutte le grandi della nostra Serie A. E per la Roma di De Rossi arriva la prima cocente delusione.

Non c’è dubbio che questi siano i giorni del Napoli. Il sorriso compiaciuto di Aurelio De Laurentiis è quello di chi sa di aver portato a termine una grande operazione. Dalle parti di Milano, sponda Milan, così come dalle parti della sabauda Torino, sponda Juventus, c’è chi non sta affatto sorridendo.

Antonio Conte è pertanto il nuovo allenatore del Napoli. Di punto in bianco l’ex formazione campione d’Italia, depressa come non mai dopo una stagione a dir poco disastrosa, ritorna in auge, pronta a sfidare l’Inter fin dal prossimo campionato. E’ l’effetto dirompente che solo il tecnico salentino è in grado di produrre.

Di nuovo la capitale partenopea ritorna a sognare. E si pensa al Napoli della prossima stagione, a come verrà disegnato sul campo da Antonio Conte. Quali i giocatori che il tecnico sceglierà per rivitalizzare una squadra con il morale decisamente sotto i tacchi.

Inizia la rifondazione partenopea

Un Napoli che si è ‘juventinizzato’ senza per questo far inorridire il suo numero uno. Anche questo è un effetto collaterale di una stagione che più negativa di così non si sarebbe potuta immaginare. Ora l’importante è riprendere a vincere e a convincere. Poco importa se Antonio Conte e Giovanni Manna hanno il DNA Juve.

Il Napoli di Conte è in costruzione ed il primo colpo è già in canna. A rivelarcelo è Orazio Accomando che sul suo profilo X ci rivela quanto segue:

“Il Napoli avanza spedito per Mario Hermoso. Azzurri nettamente avanti sulla concorrenza (Roma su tutte), avendo aperto i dialoghi ad inizio Aprile. Occhio agli sviluppi nel weekend. Si lavora all’intesa finale per un contratto di 4 anni con opzione“.

Per la Roma un brutto colpo. Mario Hermoso, centrale difensivo spagnolo dell’Atletico Madrid, classe 1995, avrebbe rappresentato un acquisto importante per i giallorossi poiché prospetto di sicuro affidamento che sarebbe approdato nella capitale anche a parametro zero.

L’effetto-Conte inizia subito a farsi sentire sul campionato italiano. Ed Aurelio De Laurentiis sorride compiaciuto.