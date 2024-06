Dalla Roma alla Lazio: il colpo a zero prende quota

Dalla Roma alla Lazio. Il mercato, nella capitale, s’infiamma. E’ possibile, infatti, che giallorossi e biancocelesti si contendano un obiettivo comune.

La capitale, calcisticamente parlando, appariva come uno spazio estraneo alle voci di mercato che riguardano gli allenatori. Le scelte invernali volute, come nel caso della Roma e dell’esonero di José Mourinho, o subite, come nel caso della Lazio, con le dimissioni di Maurizio Sarri, e che hanno portato sulla panchina giallorossa Daniele De Rossi e su quella biancoceleste Igor Tudor, lasciavano apparentemente tranquille le due società.

Ed invece niente. Anche la capitale, sponda Lazio, dovrà affrontare il tema del momento: la ricerca di un nuovo tecnico. L’addio burrascoso, forse non così improvviso come si vorrebbe far credere, di Igor Tudor, pone la società guidata da Claudio Lotito nella condizione di dover valutare una nuova guida tecnica in vista della stagione 2024-2025.

Nuovo cambio repentino e nuove necessità, in ambito di calciomercato, che vadano ad accontentare le richieste del non ancora annunciato nuovo tecnico. Forse qualcosa si era già iniziato a programmare pensando alla conferma di Tudor. Il cambio di scenario delle ultime ore impone ora un cambio di strategia. Ed intanto un nome si fa strada tra i possibili obiettivi biancocelesti.

La Lazio sfida la Roma

Piace alla Roma. Piace alla Lazio. Un profilo ancora giovane che può essere acquisito a parametro zero. Un’occasione irrinunciabile. Ed il calcio capitolino è pronto alla grande sfida.

Il futuro prossimo di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, classe 1997, sembra ormai certo, almeno per quanto riguarda la sua avventura alla Viola. Il suo contratto con la società di Rocco Commisso scadrà tra qualche settimana, il prossimo 30 giugno e la Fiorentina non lo intende rinnovare. Pertanto al centrocampista di Canosa di Puglia non resta che preparare i bagagli e lasciare la città in riva all’Arno.

Un’altra città, Roma, in riva al Tevere, è pronta ad accogliere Gaetano Castrovilli. Ma chi, tra Roma e Lazio, vincerà la sfida per accaparrarsi il centrocampista viola? Su eurobet.it la risposta è chiara. Castrovilli sarà un giocatore della Lazio e la quota, data a 3.50, lascia intravedere questa conclusione. Ma la Roma è davvero fuori dai giochi?